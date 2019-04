„Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs werden die Raupen und Nester auf öffentlichen Flächen wie in den vergangenen Jahren frühzeitig aufspüren und ein beauftragtes Spezialunternehmen wird diese beseitigen“, kündigt die Gemeindeverwaltung an. In allen sensiblen öffentlichen Bereichen wie Kindergärten, Schulen, Haltestellen und Sportanlagen würden regelmäßige Sichtkontrollen vorgenommen, um direkt geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung einleiten zu können. „An befallenen öffentlichen Plätzen und Wegen werden zudem Warnhinweise angebracht“, heißt es in dem Schreiben weiter. Bei Bedarf würden befallene Bereiche wie beispielsweise öffentliche Sportanlagen und Spielbereiche gesperrt.

„Wer den Eindruck hat, dass ein Befall auf einer öffentlichen Fläche noch nicht von den Fachleuten entdeckt wurde, kann dies der Stadtverwaltung melden“, heißt es in dem Infoblatt. Die Stadt bittet die Bürger, dazu das Online-Formular auf der Homepage (www.laer.de) oder die zentrale Telefonnummer des Ordnungsamtes 0 25 54/ 91 01 20 zu nutzen. So würde sichergestellt, dass die Meldungen direkt an der richtigen Stelle ankämen und bearbeitet werden könnten.