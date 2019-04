Das Alster Schützenfest beginnt am kommenden Freitag (3. Mai) um 18.45 Uhr mit der Messe und anschließender Kranzniederlegung in der Alster Kapelle. Gegen 20 Uhr schließt sich der Alster Schützenabend mit DJ Chris an. Dabei wird getanzt und gefeiert.

Am Samstag (4. Mai) treten die Schützen um 14.30 Uhr zum Abmarsch zur Vogelstange auf den Hof Hille an. Dort wird ein spannendes Schießen um die Königswürde erwartet. Vor 25 Jahren errangen Carlfried Hille und vor 50 Jahren Heinz Greive die Königswürde. Der Königsball mit Gastvereinen beginnt um 20 Uhr im Festzelt. Dabei spielt die Liveband „Chicken Skin“.

Der Familienfrühschoppen startet am Sonntag (5. Mai) um 11 Uhr. In seinem Verlauf werden die Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder vorgenommen. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit und für die musikalische Unterhaltung sorgt die Stadtkapelle Horstmar.