Laer-Holthausen -

Alle Wanderer sind am 1. Mai (Mittwoch) eingeladen, an der Maistation am Beerlager Wappenhaus an der Hohen Aa-Brücke (Höhe Temming 50) eine Rast einzulegen. Dort können sich die Ausflügler mit Kaffee und Kuchen sowie frisch gegrilltem und kalten Getränken für den weiteren Weg stärken.