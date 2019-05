Magnus Wessels und Mia Köhler regieren

Laer -

Viel Anklang fanden die Dorfolympiade und das Kinderschützenfest, zu dem die Vereinigten Schützen am 1. Mai-Feiertag eingeladen haben. „Wir haben in diesem Jahr 16 Gruppen mit 160 Erwachsenen und über 40 Kindern auf den Parcours geschickt“, freuten sich Andreas Leveling und Frank Bertling über das ungebrochene Interesse an der Freiluftveranstaltung mit spannenden Stationen. Magnus Wessels und Mia Köhler bilden das neue Könipspaar, das den Nachwuchs regiert.