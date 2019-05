Frauen besuchen den Buddhistischen Tempel

Laer-HOlthausen/Altenberge -

Die Kfd Holthausen Beerlage und die Kfd St. Johannes Baptist Altenberge besuchen am 11. Juli (Donnerstag) um 12.30 Uhr gemeinsam den Buddhistischen Tempel im Japanischen Garten in Düsseldorf. Um 15 Uhr kehrt die Gruppe in ein Café ein. Danach wird Gelegenheit gegeben, durch die Altstadt zu bummeln oder auf der „Kö“ zu flanieren, die Rheinpromenade zu genießen und zu einer Schiffsrundfahrt aufzubrechen.