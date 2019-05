Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen Highlights wie das „Sicilienne“ von G. Fauré, die „Habanera“ von M. Ravel, schwungvolle Walzer von F. Chopin und E. Satie sowie virtuose Flötenmusik.

Die Karten, die es im Büro des Dorfmarketingvereins gibt, kosten im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse zwölf Euro.

Caroline Messmer machte von 1989 bis 1993 ihre Ausbildung zur Instrumentalpädagogin mit Hauptfach Querflöte an der Musikhochschule Detmold, Abteilung Münster. 1994 absolvierte sie ein Aufbaustudium an der Hochschule für Künste in Bremen. 1997 erreichte sie ihre „Künstlerische Reifeprüfung“.

Monika Arnold wurde in Ulm geboren und studierte Schulmusik und Germanistik an der Universität Kassel bei Hellmuth Vivell und Nicolai Posnjakow. Danach absolvierte sie ein Klavierstudium an der Hochschule für Künste in Bremen.