750 gelbe Tierchen gehen am Himmelfahrtstag an den Start

Laer -

750 gelbe Enten lässt der Förderverein der Werner-Rolevinck-Schule während der Laerer Kirmes an Christi Himmelfahrt (30. Mai) gegeneinander antreten. „Wir freuen uns, dass das beliebte Entenrennen in so vielen Laerer Kalendern einen festen Platz errungen hat“, erklärt Vorsitzende Dr. Verena Zimmer. Sie hat sich mit ihren Mitstreitern zum zehnjährigen Bestehen des Spektakels eine kreative Besonderheit ausgedacht. So können alle Laerer Grundschüler an einem witzigen Malwettbewerb teilnehmen, der in Kooperation mit der Schule angeboten wird.