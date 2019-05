Das Brummen, Donnern und Röhren eines Motorrades ist Musik in ihren Ohren. Der typische Sound von Maschinen auf dem Parkplatz der Gaststätte Smeddinck verriet am Samstagmittag, dass es zahlreiche Biker auf die Piste drängte. Zu Gast in der Ewaldi-Gemeinde war der „Classic British Bike Club (CBBC)“ mit rund 50 Maschinen. Die Motorradfans kamen aus vielen Teilen der Bundesrepublik, unter anderem aus Norddeutschland und dem Weser Bergland. Am Samstag stand eine 80-Kilometer-Tour durch die Baumberge auf dem Programm.

„Wir wechseln uns mit dem Lüneburger Stammtisch ab“, sagte der Laerer Jügen Kuse vom Vorstand des Clubs zum Treffen am Wochenende. Die Mitglieder und ihre zweirädrigen Oldtimer-Schätze kommen an verschiedenen Orten quer durch Deutschland zusammen, Vereinslokal im Münsterland ist das Hotel Smeddinck.

„Hier stehen die alten Engländer“, verriet Vorstandsmitglied Paul Hanenberg aus Laer. Die Enthusiasten haben sich hauptsächlich britischen Motorrädern aus den 50er und 60er Jahren verschrieben. Auch ein paar Vorkriegs-Modelle sind dabei. In der Szene klangvolle Namen wie „Triumph“, „AJS“, „Norton Motorcycles“ oder auch „Royal Enfield“ gehören dazu. Die große Zeit der britischen Motorradindustrie neigte sich 1968 ihrem Ende zu, erläuterten die Experten. Technisch waren japanische Produkte innovativer. Sie bauten beispielsweise Motoren inklusive Getriebe, während die Engländer beides noch trennten. Verbindungsstellen führten oft zu Leckagen. „Eine britische Maschine ohne tropfendes Öl gibt es nicht“, hieß es. Später bauten kleine Firmen in Großbritannien weiter Motorräder, doch der große Erfolg früherer Zeiten wollte sich wohl nicht mehr einstellen.

„Die Leidenschaft zum Schrauben ist schon eine Voraussetzung, wenn man ein echter Fan der klassisch-britischen Bikes werden will“, sagt Kuse. Aber genau das ist es ja, was einen Teil der Faszination ausmacht: selbst Hand anzulegen und die Herausforderungen der Technik zu meistern.

„Benzingespräche“, von denen es am Wochenende jede Menge gab, sind wichtig, um Tipps und Tricks sowie Quellen für Ersatzteile auszutauschen. Aber wie auch immer: „Wenn die Maschinen gut gewartet werden, dann halten sie auch“, versichert Hanenberg. „Meine Marke ist AJS“, sagt er. Zu seinen „Schätzchen“ gehört eine Original-Rennmaschine aus dem Jahr 1959. In den Niederlanden fährt er damit regelmäßig bei Klassiker-Rennen. Der Motor hat 350 Kubik und leistet 38 PS.

Hanenbergs erstes Motorrad war eine 650 Kubik Twin-Maschine mit 42 PS, natürlich auch von der Firma AJS.

Hanenberg und Kuse organisierten wieder ein spannendes Treffen und kalte Getränke, eine kräftige Erbsensuppe sowie Kaffee und Kuchen gab es selbstverständlich auch. Nicht-Motorradfahrer waren gern gesehen.