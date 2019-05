Kreis Steinfurt weist Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Laers Bürgermeister Peter Maier zurück

Der Bürgermeister ist kurz nach dem Bescheid durch die Kommunalaufsicht an die Öffentlichkeit gegangen: Per E-Mail informiert er die WN darüber, dass die von Elke Schuchtmann-Fehmer gegen ihn Ende März erhobene Dienstaufsichtsbeschwerde vom Kreis Steinfurt (wir berichteten) zurückgewiesen worden ist.

„Ich habe nichts anderes erwartet“, erklärt Peter Maier im Gespräch mit dieser Zeitung. Er fände es „traurig und befremdlich“, dass man gegen ihn „schlechte Stimmung“ mache. Er sieht sich bestätigt, zum Wohl der Bürger der Gemeinde Laer zu arbeiten und auf einem guten Weg zu sein.

Ganz anders sieht das Elke Schuchtmann-Fehmer. Sie ist unzufrieden mit der Entscheidung des Kreises und zeigt sich enttäuscht vom Landrat, weil er die Laerer Ratsmitglieder nicht unterstütze. „Mich interessiert die Gemeinde und die macht der Bürgermeister kaputt“, meint die Grünen-Fraktionsvorsitzende.

„Der Landrat hat die Dienstaufsichtsbeschwerde deshalb zurückgewiesen, weil die seitens der Beschwerdeführerin hier vorgeworfenen Pflichtverletzungen des Bürgermeisters entweder nicht zutreffend, nicht hinreichend zu belegen oder gegebenenfalls nicht so schwerwiegend sind, dass ein Einschreiten der Kommunal- beziehungsweise Dienstaufsicht angezeigt ist. Selbst, wenn ein kommunalrechtswidriges Verhalten des Bürgermeisters anzunehmen wäre, stünde ein Einschreiten des Landrates weiterhin in seinem pflichtgemäßen Ermessen als Kommunalaufsichtsbehörde“, heißt es in einer Stellungnahme der Stabsstelle des Landrates Dr. Klaus Effing.

Elke Schuchtmann-Fehmer bedauert, dass es keine rechtliche Handhabe gibt. „Wir werden die Belege nachreichen“, kündigt die Grünen-Fraktionssitzende an. Zudem werde ihre Fraktion Widerspruch einlegen. Der Vorwurf der Grünen lautet, dass der Bürgermeister gegen seine Verschwiegenheitspflicht verstoßen hat. So habe er in einer nichtöffentlichen Sitzung von Schuchtmann-Fehmer gestellte Fragen an eine an dem Bauprojekt beteiligten Firma weitergeleitet und beantworten lassen, so die Fraktionschefin. Durch diesen – nach ihrer Überzeugung – Bruch der Verschwiegenheitspflicht habe Maier schutzwürdige Interessen verletzt und damit die Erörterung des Vorgangs erheblich gestört.

Sie könne die Kommunalaufsicht zwar verstehen, aber gefühlt sei es eine Ungerechtigkeit, meint Schuchtmann-Fehmer. Es dürfte sie ein wenig trösten, dass Dr. Klaus Effing angekündigt hat, die Entwicklungen in Laer selbstverständlich weiter im Blick zu behalten, was er dem Laerer Bürgermeister auch entsprechend mitgeteilt habe.