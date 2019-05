Auf ihre Kirmes freuen sich viele Laerer Bürger. Diese beginnt am Mittwoch (29. Mai) und ist von 16 Uhr bis 24 geöffnet. Am Himmelfahrtstag (30. Mai) geht es von 11.15 bis 23 Uhr rund. Im Interesse der Verkehrssicherheit weist die Gemeindeverwaltung in einem Pressetext auf die Sperrungen und Umleitungen hin. Die Hohe Straße sowie die Darfelder Straße (und zwar der Abschnitt ab Kreuzungsbereich Pohlstraße bis zum Grünen Weg) werden für die erforderlichen Auf- und Abbauarbeiten am Dienstag ab 8 Uhr bis Freitag (31. Mai) um 12 Uhr gesperrt.

Der Verkehr wird ab der Pohlstraße über den Borgweg und Grünen Weg auf die Darfelder Straße umgeleitet beziehungsweise ab Terup über die Borghorster Straße und den Münsterdamm.

Aufgrund der Straßensperrungen werden die Bushaltestellen „Hohe Straße“ und „Pohlstraße“ (ehemalige Post) von Dienstag bis Freitag nicht angefahren. Die Ersatz-Haltestelle für die Hohe Straße wird an der Borghorster Straße (in Höhe des Rathausteiches) eingerichtet. Für die Haltestelle „Pohlstraße“ (ehemalige Post) wird keine Ersatzhaltestelle installiert.

Die Fahrgäste werden durch die Verkehrsbetriebe darauf hingewiesen, dass – je nach Linie – die Haltestellen „Friedhof“ beziehungsweise „Borghorster Straße“ zu benutzen sind.