Auch die 3. Laerer Schlager-Party der Vereinigten Schützen, die diese im Rahmen der Diözesanjungschützentage als einen der Höhepunkte im umfangreichen Programm nicht nur für Schützen anboten, brachte den Veranstaltern nicht nur ein übervolles Festzelt, sondern zudem noch jede Menge Sympathie aus den Reihen des zumeist jungen Publikums. Diesmal war es der Kölner „Mallorca-Barde“ Tim Toupet, der nach Micky Krause und Mia Julie die Schlagerfans im Ewaldi­dorf in Ekstase versetzte.

Und Tim Toupet (den Künstlernamen hat sich der frühere Domstadt-Frisör selbst gegeben) kam spät, sah die Begeisterung und siegte auf ganzer Linie. Schon zur Begrüßung rief der unverkennbare „Kölsche Jung“: „Als ich hörte, dass ich nach Laer sollte, bin isch jleich in de nächste Fliejer gestiejen und jekommen.“ Und seine Lieder, wie „Heut‘ ist so ein schöner Tag“, oder „Du hast Inselverbot, Du Idiot“, „Knackarsch“ und „Ich leg mir Zwiebeln auf den Kopf, ich bin ein Döner“, begeisterten die homogene, hin und her wogende Menschenmasse im farbigen Nebel des Festzeltes.

Tom Toupet weiß längst, womit er die Massen dirigieren kann. Und zwischen zwei halben Brötchen im Backstagebereich verriet der braun gebrannte Sänger zufrieden lachend: „Hier in Laer – das wird ein toller Abend werden. Dann geht es heim zur Mutti und den zwei Kindern nach Köln. Und am Montag sitze ich wieder im ‚Fliejer‘ nach Malle. Singe dort drei Abende lang im ‚Bierkönig‘ und im ‚Oberbayern‘. Und wiederholt glaubhaft: „Heut‘ ist so ein schöner Tag.“ Recht hatte er!