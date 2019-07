Atelier weckt viele Erinnerungen

Einblicke in das Atelier von Marion Dertwinkel und das Leben der Künstlerin bekamen zahlreiche Senioren der Gruppe „Wir ab 60 Holthausen-Beerlage“ während ihrer letzten Zusammenkunft vor der Sommerpause. Diese führte sie in die ehemalige Gaststätte Daßmann an den Borghof. Dort, wo sich früher die Gäste bei Bier und Korn trafen, sind heute viele Bilder, Skizzenbücher und Drucke zu bewundern. Besonders ein noch nicht ganz vollendetes Bild mit Motiven aus Holthausen fand großes Interesse der Gäste. Der Kirchturm, Kirchenfenster und die Ansichten des renovierten Hauses Rosenbaum, heute Hintzmann, sind darauf zu sehen.

Marion Dertwinkel hat noch einige Aufträge mit Holthausener Motiven zu erfüllen, wie sie verriet. Seit 2012 wohnt die Malerin mit ihrer Schwester Birgit am Borghof. „Das 300 Jahre alte Fachwerkhaus war Liebe auf den ersten Blick“, sagt die Künstlerin. Sie lebe hier glücklich und entschleunigt unter netten Menschen, betont die Wahl-Holt­hausenerin.

Ihre Leidenschaft zur Malerei hat sie schon seit Kindertagen. Marion Dertwinkel ist in Rendsburg geboren und im Münsterland aufgewachsen. Dort absolvierte sie ein Design-Studium.

Die Künstlerin sieht in der Malerei eine große Freiheit ist dankbar für ihr tolles Hobby. Besonders gern malt sie Motive der Industriekultur aus dem Ruhrgebiet und beispielsweise van Delden aus dem Münsterland.

Viele „angehende Künstlerinnen“ haben Malkurse in ihrem Atelier besucht und unterschiedliche Techniken ausprobiert, wie Bleistift, Tusche und Öl.

Die „alten Gemäuer“ weckten bei den Besuchern viele Erinnerungen an Feiern und Begegnungen in der früheren Gaststätte, die damals eine von mehreren Kneipen in Holthausen war. Auch ein Kolonialwarenladen und später die Poststelle waren dort zeitweise zu finden. Seit 1970 steht die Gaststätte Daßmann – heute die einzige noch betriebene in Holthausen – nach dem Neubau auf der gegenüberliegenden Seite.

Maria Hinnemann bedankte sich mit einem Blumenstrauß für die freundliche Aufnahme bei Marion Dertwinkel.

Einige Schritte weiter warteten bereits Kaffee und Kuchen bei Gerda und Werner Druen. Mit Blick auf eine Blühwiese und bunte Blumen tauschten sich die Teilnehmer lebhaft aus. Natürlich durfte ein Rundgang durch den Garten nicht fehlen. Köstlich schmeckten die weißen und schwarzen Johannisbeeren – direkt vom Strauch.

Nach der Sommerpause treffen sich die Senioren „Wir ab 60 Holthausen-Beerlage“ am 19. September (Donnerstag).