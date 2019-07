„Hospitalité et Nettigkeit“ begeistern

Das geschieht im Rahmen eines vierwöchigen Praktikums, das ihm der Vorsitzende des Freundeskreises Guénange, Bernhard Potthoff, im Autohaus seines Bruders Ludger Potthoff in Darfeld vermittelt hat. Dort macht der Student aus Volmerange-les-Mines (das Dorf liegt in der Nähe von Guénange) ganz neue Erfahrungen und lernt die praktische Arbeitswelt kennen.

Weil er sein Deutsch verbessern wollte, hat der aus Lothringen stammende junge Mann, der an der Sorbonne Universität Paris Deutsch und Englisch studiert, noch im März verzweifelt nach einer Möglichkeit gesucht, um nach Deutschland zu kommen und vor Ort zu arbeiten. Glücklicherweise stieß er bei seinen Recherchen auf den Vorsitzenden der Association des Amis de Laer, Michel Leubé, der wiederum Kontakt zu seinem Pedant im Ewaldi­dorf, Bernhard Potthoff, und zur Betreuungs- und Französischlehrerin Annette Hagemann aufnahm.

Die beiden erklärten sich sofort bereit zu helfen. Am 30. Juni brachten die Eltern von Guéric Cardet ihren Sohn zur Familie Hagemann an den Wallheckenweg nach Laer. Dort verlebte der Franzose die ersten beiden Wochen seines Aufenthalts und nahm am Unterricht seiner ersten Gastmutter am Gymnasium Arnoldinum im Burgsteinfurt teil.

Kontakte zu weiteren Mitgliedern des Freundeskreises knüpfte der 20-Jährige während des Sommerfestes an Potthoffs Mühle. Dabei unterstützte der besondere Gast die Musiker des Laerer Blasorchesters mit seinem Saxofon. „Guéric ist auch ein toller Piano-Spieler“, schwärmt Bernhard Potthoff, der glücklich über die Belebung des deutsch-französischen Austauschs ist. Schließlich brauche die Partnerschaft junge Menschen, die sich für ein gemeinsames Europa einsetzen, meint der Freundeskreis-Vorsitzende. Gemeinsam mit der ehemaligen Laerer Kulturbeauftragten, Maria Hinnemann, die sich noch immer für die Patenschaften einsetzt, hofft er, dass Guéric – wenn seine Zeit es zulässt – bei den nächsten Partnerschaftstreffen dabei ist und dadurch weitere junge Menschen anlockt.

Und was sagt der junge Mann über seinen Aufenthalt in Laer? Der Sprachstudent zeigt sich von der „Hos­pitalité et Nettigkeit“ der Leute begeistert und freut sich, dass er „so verwöhnt“ worden ist. So war er sogar zu einer Münsterländer Hochzeit eingeladen. Dabei lernte der Besucher das Kränzen kennen. „Nein, diesen Brauch gibt es bei uns nicht“, erzählt der junge Mann, der auch mit der plattdeutschen Sprache konfrontiert worden ist.

„Zweifellos werde ich mit einem von Souvenirs und Landschaften erfüllten Kopf weggehen“, meint Guéric zu seinem Abschied, der am Dienstag bevorsteht. Dann wird der Franzose seine Zelte bei Guido und Antje Schomaker an der Bültstiege abbrechen – dort war er die vergangenen zwei Wochen untergebracht – und sich voller schöner Eindrücke auf die Heimreise begeben.