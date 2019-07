Frustrierendes Gespräch mit Bürgermeister Maier

Nun wird es für Laers Bürgermeister ernst. So haben die Fraktionsvorsitzenden der CDU, Margarete Müller, von Bündnis 90/Die Grünen, Elke Schuchtmann-Fehmer, und von der UBG, Prof. Dr. R. Peter Nippert, sowie das fraktionslose Ratsmitglied Uwe Veltrup Peter Maier am Montag verabredungsgemäß besucht. Dabei beabsichtigten sie, ihn „fairnesshalber“ darüber zu informieren, dass sie am selben Tag, den Antrag auf Abwahl des Bürgermeisters, gemäß Paragraf 66 der Gemeindeordnung für NRW, stellen wollen.

„Wir haben dem Bürgermeister klar gemacht, dass es auch einen anderen Weg gibt, aus der verfahrenen Situation herauskommen“, erklärte Nippert im Gespräch mit dieser Zeitung. So hätten sie ihm den Vorschlag gemacht, dass er sein Amt von sich aus „gesichtswahrend“ niederlegen könne, sofern er innerhalb einer Woche, vom 30. Juli 2019 an gerechnet, diese Entscheidung träfe und dokumentiere.

Doch Peter Maier habe diese Option „in einer extrem kurzen Stellungnahme brüsk zurückgewiesen“ und sich dann wegen eines „auswärtigen Termins“ verabschiedet, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Ratsmitglieder. Wie aus dieser weiter hervorgeht, bedauern sie den Verlauf des Gesprächs und die Entscheidung des Bürgermeisters.

„Hätte er das Amt von sich aus niedergelegt, hätte das finanzielle Vorteile für ihn gehabt,“ erläutert der UBG-Fraktionschef.

Im Anschluss an die Unterredung hätten die Politiker dann den Antrag gestellt und diesen an den Allgemeinen Vertreter des Bürgermeister, Maik ter Beek, übergeben. Das Begehren sei von 14 Ratsmitgliedern unterzeichnet. Es wird in der Ratssitzung am 28. August auf der Tagesordnung stehen und abgestimmt werden.

Zur Allianz der Befürworter des Abwahlverfahrens gehört auch der fraktionslose Ratsherr Palitha Löher, der aus Krankheitsgründen beim Gesprächstermin mit dem Bürgermeister fehlte. Gegen die Einleitung des Abwahlverfahrens hatten sich vor der Sommerpause die SPD, die FDP und die FBL ausgesprochen.

Unbeeindruckt von dem Geschehen am Montag zeigte sich im gestrigen Gespräch mit dieser Zeitung der Bürgermeister. Wie Peter Maier erklärte, wolle er sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu dem Thema äußern.

„Ich habe mir in keiner Weise etwas vorzuwerfen“, betonte er, dass er „ehrliche Arbeit geleistet und gute Ergebnisse erzielt“ habe. Gegen die „Hetze in den Medien“, die „menschenverachtend“ sei, werde er noch zu einem späteren Zeitpunkt und an anderer Stelle vorgehen, kündigte Peter Maier an.