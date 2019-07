Weltmarktführer aus Laer

Laer -

Der Marktführer für mobile Hühnerställe ist in Laer zu Hause – und auf Wachstumskurs: Die letzte Expansionsstufe hatten Franz-Heinrich Veltrup und sein Team erst im März gezündet. Mit dem Kauf des Firmengeländes gegenüber war endlich für die Verwaltung ein passendes Plätzchen gefunden worden. Um der aus allen Nähten platzenden Produktion ein wenig Luft zu verschaffen, hatte Farmermobil im Dezember direkt neben dem Betrieb am Hagenbach eine Halle erworben. Und auch diese hinzugewonnenen Kapazitäten reichen für das junge Laerer Unternehmen nur für den Moment. „Darum machen wir jetzt Nägel mit Köpfen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter und setzt an zum symbolischen ersten Spatenstich für eine 1800 Quadratmeter große, weitere Produktionshalle unmittelbar neben dem Veltrupschen Stammbetrieb.