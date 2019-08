Laer/Ostbevern -

Von Axel Roll

Stars Wars in der Bauerschaft: Wie von Geisterhand bewegt, surren zwei große Klappen am Boden des grünen Mutterschiffs nach unten. Aber an stelle der X-Wing-Fighter mit Luke Skywalker im Cockpit wartet auf der Startrampe aufgeregt ein Rudel braun gefiederter Hühner – angeführt von zwei weißen Hähnen – auf sein tägliches Wiesenabenteuer. Bauer Martin Eggenhaus lehnt derweil mit verschränkten Armen an der grün gestrichenen Raumstation und schaut gelassen auf die morgendliche Eroberung seiner eingezäunten Gacker-Galaxie.