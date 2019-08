Allianz hat ihr erstes Ziel erreicht

Laer -

Ohne Bürgermeister Peter Maier – er hatte sich krank gemeldet – ist am Mittwochabend die mit Spannung erwartete Ratssitzung in der Schulaula über die Bühne gegangen. Dabei setzte sich die Allianz mit ihrem Abwahlantrag gegen den Bürgermeister mit 14 Stimmen durch. SPD, FDP und FBL stimmten dagegen, waren jedoch ohne eine Chance. Die Ratsmehrheit stimmte auch dem Wahltermin am 10. November zu. Dann können die Bürger entscheiden, ob sie Peter Maier als Bürgermeister behalten wollen oder ob er gehen soll.