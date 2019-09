Caritas hilft Menschen vor Ort

„In einer Zeit, in der viele Hilfsorganisationen regelmäßig Überweisungsformulare an die Haushalte versenden, in einer Zeit, in der es längst die Möglichkeiten des Online-Spendens gibt, bringt die herkömmliche Haussammlung einen unbezahlbaren Faktor mit ein: den Kontakt von Mensch zu Mensch. Ehrenamtliche machen sich auf den Weg, um persönlich um Spenden für die Caritas zu bitten.

Die Caritas hilft vor Ort. Sie sammelt Spendengelder, die ausschließlich hilfsbedürftigen Personen und Familien in der Pfarrgemeinde Hll. Brüder Ewaldi zugute kommen. „Kaum eine Hilfsorganisation ist so nah am Menschen wie die Caritas. Mit diesen Spenden konnten in der Vergangenheit viele Familien unterstützt werden, die die Eigenbeiträge für die Ferienbetreuung ihrer Kinder in der Offenen Ganztagsschule oder im Kindercamp nicht selber bezahlen konnten“, so die Pressemitteilung des Pfarrbüros.

Die Steinfurter Tafel (zuständig auch für Laer) wird mit diesen Spenden ebenso unterstützt, wie Menschen, die zur kurzfristigen Überbrückung einer Notlage auf einen Lebensmittelgutschein angewiesen sind. Da die Zahl der Bedürftigen stetig steigt, ist die Pfarrgemeinde auf diese Geldspenden dringend angewiesen, heißt es abschließend in dem Pressetext.