Der Stammtisch wird sehr gut angenommen, auch von Personen aus dem gesamten Kreis Steinfurt und darüber hinaus, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiatoren. In der Regel treffen sich im „Landhotel Waldschlösschen“ bis zu 30 Personen. In gemütlicher Runde bei Essen und Trinken kommt es zu einem regen Austausch von Informationen und Erfahrungen zur Bewältigung der Krankheit. Probleme, Ängste und Sorgen können offen angesprochen und Lösungsansätze gemeinsam gefunden werden. „Aber es geht nicht nur um die Erkrankung, auch Spaß und Geselligkeit kommen nicht zu kurz. Das schafft Lebensqualität für Erkrankte und ebenso für ihre Angehörigen, die ebenfalls durch die Erkrankung stark belastet werden“, heißt es in dem Pressetext weiter.

Bewährt habe sich die Gruppierung an mehreren kleinen Tischen, wobei jeder die Möglichkeit hat, durch Platzwechsel auch mit anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.

Beim Treffen im August bedankte sich Reiner Krauße im Namen aller Teilnehmer bei Angelika Relt für ihr Engagement, durch das der Stammtisch zu einer Erfolgsgeschichte wurde.

Erkrankte und Angehörige sind nach Anmeldung bei Angelika Relt unter Telefon 0 25 54/-10 86 oder per E-Mail an angelika.relt@parkinson-steinfurt.de eingeladen, am Stammtisch im Laerer „Waldschlösschen“ teilzunehmen.