Bürgermeister sieht sich im Recht

Die Friedhofssanierung war am Mittwochabend im Laerer Haupt- und Finanzausschuss (HFA) Thema. Die Fraktionen der Grünen, der SPD, der CDU, Ratsherr Palitha Löher und Bürgermeister Peter Maier nahmen Stellung zu den Ergebnissen der Akteneinsichten zu den Vorgängen bei der Sanierung des Gemeindefriedhofes.

Bereits in der Ratssitzung am 26. Juni sollte der dementsprechende Antrag der Grünen abgearbeitet werden. Doch weil der Bürgermeister damals krankheitsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, wurde das Thema jetzt wieder auf die Tagesordnung gesetzt.

Elke Schuchtmann-Fehmer von den Grünen startete als Erste und gab ihre Stellungnahme ab. „Ich möchte hier nur noch einmal betonen, dass immer wieder kolportiert wird, als ich diese Stellungnahme gemacht habe, dass wir den beteiligten Firmen schaden wollten. Das war und ist weiterhin nie unsere Absicht“, erklärte sie. Schuchtman-Fehmer weiter: „Es ging uns nur darum, wie die Abläufe waren. Es war eine völlig unklare Auftragslage. Und warum haben Sie eigentlich nicht persönlich mit Ihrem Fachwissen die Bauleitung übernommen? Sie sind im Wahlkampf angetreten, die Leitung des Bauamtes abzulösen, weil Sie alles besser und billiger machen würden. Da ist so viel schief gelaufen. Ich bin seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Thema so viel Aufruhr verursacht hat.“

Nach Schuchtmann-Fehmer äußerte sich Gerrit Thiemann (SPD): „Wir haben vier Stunden zu zweit die Akten überprüft, haben dem Bürgermeister eine Reihe von Fragen gestellt, die er nicht zu unserer ganzen Zufriedenheit beantwortet hatte. Weil sehr viele an dem Prozess beteiligt waren, haben wir uns entschieden, den Bürgermeister direkt zu fragen. Wir haben dann unsre Feststellungen im Rechnungsprüfungsausschuss diskutiert. Dort hat der Bürgermeister unsere Mängel anerkannt und hat versprochen, dies in Zukunft zu beachten. Damit war für uns dieser Fall erledigt.“

Thiemann ergänzte, dass die SPD zwei Schreiben zum Friedhof und zu einem Baugebiet mit beleidigendem Inhalt von Bürgern erhalten habe. „Da wurde ein Punkt erreicht, das geht nicht mehr, das machen wir nicht mehr mit.“

Bürgermeister Peter Maier schilderte in seiner Stellungnahme den Ablauf der Friedhofssanierung von der Planung im Mai 2016 bis zur Vergabe der Bauleistungen: „Mein Fazit: Die Vergabe erfolgte rechtskonform nach den Vorschriften der Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A und die Ausführung erfolgte rechtskonform nach der Vorschrift VOB Teil B. Die geplanten Kosten und die geforderten Qualitäten wurden eingehalten und auch erbracht.“

Palitha Löher kritisierte in seiner Stellungnahme die fehlenden Beantwortungen vieler E-Mails, die Vorgehensweise und das autonome Verhalten des Bürgermeisters: „Ich bemängele den Alleingang Ihrer Person bei der Vergabe an einen Anbieter nach der zweiten Ausschreibung. Außerdem bemängel ich das zweite Leistungsverzeichnis, in dem nach meiner Überzeugung nur marginale Veränderungen durchgeführt wurden. Ebenfalls haben Sie den Anbieter aus Laer für geeignet erachtet. Ich zweifle die Auswahl des Anbieters und die ganze Ausführung der Friedhofssanierung an. Sie ist nicht ordnungsgemäß, sondern mindestens unprofessionell, nachlässig und nicht zum Wohl der Gemeinde durchgeführt worden.“

Margarete Müller (CDU) beendet die Stellungnahmen mit ihrer Ausführung: „Ich muss zugeben, wir haben Anfang des Jahres keine Akteneinsicht mehr vorgenommen. Von daher müssen wir uns bei der Feststellung von Mängeln auch raushalten. Wir können nur sagen, dass Ungereimtheiten im November 2018 waren, die man aber in Ordnung hätte bringen können.“

Die Liberalen beantragten, einen externen und unabhängigen Berater in der Thematik „Friedhofssanierung“ einzuschalten. „Anhand seines Berichtes können wir beurteilen, ob es zu Unregelmäßigkeiten oder falschen Abrechnungen gekommen ist“, begründete Marion Lendermann (FDP).

Diesen Antrag lehnten aber alle Ausschussmitglieder bis auf die Antragstellerin selbst ab. Bürgermeister Peter Maier enthielt sich der Stimme.

Am Ende der HFA-Sitzung forderte Ratsmitglied Uwe Veltrup Bürgermeister Peter Maier auf, dem Rat mitzuteilen, bei welchen Veranstaltungen öffentlichem Interesses er persönlich zugegen war. Nach seiner Auffassung lässt sich Laers Erster Bürger nur noch selten blicken. Maier sicherte zu, dieser Aufforderung nachzukommen.