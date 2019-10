Eigentlich ein ganz gewöhnlicher Junge

Laer -

In Stockholm, in einer ganz gewöhnlichen Straße, in einem ganz gewöhnlichen Haus, wohnt eine ganz gewöhnliche Familie und die heißt Svantesson. Dazu gehören ein ganz gewöhnlicher Papa und eine ganze gewöhnliche Mama und drei ganz gewöhnliche Kinder, Birger, Betty und Lillebror. „Ich bin überhaupt kein gewöhnlicher Lillebror“, sagt Lillebror. Aber das stimmt nicht. Diese Theateraufführung ist am Montag (7. Oktober) um 16 Uhr in der Aula der Grundschule in Laer zu sehen.