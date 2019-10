SPD will Bürger aufklären

Laer -

In Gesprächen mit Bürgern in Laer hat die SPD festgestellt, dass es eine große Unsicherheit bezüglich des Ablaufs und der gesetzlichen Verfahrensbestimmungen zum Abwahlverfahren des Bürgermeisters gibt. Deswegen haben die Genossen Informationen der Gemeindeverwaltung zum Thema gefordert, die sie in einem Pressetext weitergeben.