Über 80 Kinder sporteln gemeinsam

Laer -

Über 80 Mädchen und Jungen beteiligten sich an der Kindersportabzeichen(Kibaz)-Aktion. Diese bot das Orga-Team des TuS Laer 08 in Kooperation mit dem Kindergarten St. Bartholomäus am Dienstagnachmittag bereits zum dritten Mal an. Ab 14 Uhr füllte sich die große Sporthalle mit freudigem Kindergeschrei. Zunächst wurde der Nachwuchs in Kindergartenübergreifenden gemischten Gruppen eingeteilt. So hatten die Teilnehmer die Chance, bereits neue Kinder aus ihrem Jahrgang vor dem ersten Schultag aus den anderen Institutionen kennenzulernen.