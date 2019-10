„Solarstrom auf meinem Dach – wie geht das?“

Auch wenn der Goldene Oktober sich langsam verabschiedet, lädt Laers Klimaschutzmanager Daniel Matlik zu einem ‚sonnigen‘ Informationsabend rund um das Thema „Solarenergie und Solarstrom“ in den großen Saal des Rathauses ein.

Die „Solarkampagne 2019“ des Kreises Steinfurt gastiert im Rahmen des „Laerer Klimaschutzstammtisches“ am morgigen Donnerstag (17. Oktober) ein weiteres Mal im Ewaldidorf. Nachdem in einem ersten Vortrag Gewerbetreibende und Unternehmer Adressaten waren, richtet sich diese Infoveranstaltung speziell an private Hausbesitzer, heißt es im Einladungsschreiben des Klimaschutzmanagers.

Ab 19 Uhr geht Professor Dr. Mertens von der Fachhochschule Münster der Frage nach, wie Bürger die Energiewende auf ihrem eigenen Hausdach mitgestalten können.

Der Fachmann gibt einen anschaulichen und spannenden Überblick über technische Details, zeigt anhand von Beispielrechnungen, ob und wie sich Solaranlagen auch heute noch rentieren und welche Rolle der Eigenverbrauch des Solarstroms dabei spielt, kündigt der Gastgeber weiter an.

Im Anschluss an den Vortrag des Experten werden weitere praktische Tipps zur Planung und zu einer erfolgreichen Umsetzung gegeben. In der abschließenden Diskussionsrunde sind darüber hinaus individuelle Fragen der Teilnehmer möglich, kündigt Daniel Matlik an.