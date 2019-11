Laer/Holthausen -

Das Rote Kreuz ruft in Holthausen am kommenden Montag (2. Dezember) zur Blutspende auf. Die Mobile dafür stehen von 16 bis 20 Uhr am Pfarrhaus am Borghof 14. In Laer können die Bürger am Dienstag (3. Dezember) ebenfalls von 16 bis 20 Uhr in der Werner-Rolewinck-Schule, Kolpingweg 9, ihren roten Lebenssaft spenden.