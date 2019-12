Laerer lieben ihren Weihnachtsmarkt

„Klein, aber fein“ – dieser oft und gerne gewählten Beschreibung des Laerer Weihnachtsmarkt wurde auch der 33. Auflage gerecht, die am Wochenende trotz ungemütlichen Wetters viele Besucher zum Rathausplatz lockte. Zunächst schmückten die Jungen und Mädchen der Laerer Kindergärten Weihnachtsbäume. Als Dankeschön dafür durfte der Nachwuchs einige Runden auf dem Kinderkarussell drehen. Anschließend begann das bunte Treiben.

In der Bücherei zeigte Gisela Werenbeck den Kleinen illustrierte Geschichten und las aus Kinderbüchern vor.

Neben den Ständen auf dem Rathausplatz lockten auch die zahlreichen Aussteller im Rathaus und im Alten Speicher, die Kunst und viel selbst Gemachtes anboten. Zum Verweilen luden aber die Cafeteria des Vereins „Vergissmeinnicht – Kinder in Not“ im Pfarrzentrum sowie der Früh- und der Dämmerschoppen des Heimatvereins im Haus Rollier ein.

In der gediegenen Atmosphäre des Rathauses konnten sich die Besucher mit den Ausstellern über deren Produkte unterhalten und über Handarbeitstechniken fachsimpeln. Neben Bildern gab es auch Krippen und andere Holzarbeiten, Textilien, Filzarbeiten, Perlenschmuck zu bestaunen. Zudem gab es hausgemachte Liköre und Marmeladen.

Ein besonderer Höhepunkt am Samstagabend war der Auftritt der Gruppe „Klangfarben“ aus Steinfurt. Sie präsentierte eine Mischung aus Swing, Jazz, Pop und lateinamerikanischen Rhythmen. Alle Arrangements der Musiker sind „klangfarbig“ gemacht, aber nie verfälscht.

Glücklicherweise legte der Regen am Sonntagnachmittag eine Pause ein, so dass sich der Rathausplatz sehr schnell füllte. Mit einem Glas „Heißer Seehund“ oder Glühwein in der Hand, Bratwürsten, Reibeplätzchen und anderen Leckereien versüßten sich die Gäste die Wartezeit bis zum Eintreffen des Nikolaus. Zudem unterhielt das Jugendorchester die Besucher mit Advent- und Weihnachtsliedern. Mit einem Nikolauslied hießen die Versammelten dann den Heiligen Mann und Knecht Ruprecht willkommen. Nach einer kurzen Ansprache verteilte das Duo Stutenkerle an die Kinder und Erwachsenen.

„Ich bin mit dem Verlauf und dem Besuch des Weihnachtsmarktes mehr als zufrieden“, zog „Cheforganisator“ Gerrit Thiemann zum Abschluss ein positives Fazit dieser zwei Tage, die wieder einmal zeigten, dass die Laerer ihren Weihnachtsmarkt lieben. Ein Dankeschön richte er an alle Vereine, Gruppen, Organisationen und Einrichtungen, die den Laerer Weihnachtsmarkt in den ganzen Jahren zu einem besonderen Event gemacht hätten.

„Es war mein letzter Weihnachtsmarkt, den ich in meiner Funktion organisiert und vorbereitet habe. Im nächsten Jahr wird diese Aufgabe jemand anderes übernehmen. Ich stehe aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite“, versprach der scheidende Geschäftsführer des Dorfmarketingvereins.