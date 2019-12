Blasorchester stimmt musikalisch aufs Weihnachtsfest ein

Zum festlichen Konzert lädt das Blasorchester Laer am morgigen dritten Adventssonntag (15. Dezember) um 17 Uhr in die Bartholomäuskirche ein. Zu Beginn wird das Jugendorchester die Zuhörer musikalisch begrüßen. Unter der musikalischen Leitung von Björn Schlüter wird sich dann das Hauptorchester mit mehr als 40 Musikerinnen und Musikern präsentieren und mit einem abwechslungsreichen, besinnlichen und anspruchsvollen Konzertprogramm seine Zuhörer rund eine Stunde in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

Neben solistischen Einlagen stehen vor allem gesamtorchestrale Stücke auf dem Programm, die in der für Kirchen charakteristischen Akustik neben der geplanten Lichtillumination gut zur Geltung kommen.

So dürfen sich die Zuhörer zum Beispiel auf die „Festival Overture“ von Hans van der Heide freuen. „Das Stück enthält neben fanfarenartigen und rhythmisch kontrastreichen Teilen auch sehr schöne melodische Passagen. Bei dem Adagio aus dem Klarinettenkonzert von Mozart wird Philipp Hagenhoff mit seiner Klarinette brillieren. Ebenso wird es aber auch traditionelle Weihnachtsmelodien zu hören geben“, kündigen die Veranstalter in einem Pressetext an.

Das Programm wird mit besinnlichen Texten und Chorälen zum Mitsingen abgerundet. Der Eintritt ist frei. Während des Konzertes wird jedoch um eine Spende für die Jugendarbeit gebeten, so die Gastgeber.