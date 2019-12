Großbrand am Schuerkamp: Haus ist unbewohnbar

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus im Schuerkamp entstand am Sonntagmorgen ein riesiger Brand- und Wasserschaden. Das Obergeschoss mit dem Dachstuhl ist ein Raub der Flammen geworden. Das Haus, in dem eine fünfköpfige Familie lebte, ist nicht mehr bewohnbar.

Als die freiwillige Feuerwehr am Sonntag um 10.05 Uhr alarmiert wurde, hatte der Wettlauf gegen die Zeit, die Flammen und womöglich auch den starken Wind längst begonnen: In dem Einfamilienhaus war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Beim Eintreffen habe sich das Feuer noch einmal binnen kurzer Zeit rasant ausgebreitet, sagte Wehrführer Stephan Rikels.

Eine enorme Flammenfront im Bereich eines innenliegenden Balkons im Obergeschoss war da bereits aus reichlicher Entfernung gut sichtbar. Nachdem sich die fünf Bewohner, eine Familie mit drei Kindern, noch rechtzeitig selbst unversehrt in Sicherheit gebracht hatte, hätten die Wehrleute sich sofort um die Brandbekämpfung gekümmert. Dazu habe man auch umgehend die Drehleiter aus Borghorst nachalarmieren lassen, so Rikels weiter.

Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus 1/28 Bei einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus im Schuerkamp ist am Sonntagmorgen ein immenser Brand- und Wasserschaden entstanden. Foto: Jens Keblat

Das Obergeschoss mit dem Dachstuhl ist ein Raub der Flammen geworden, das gesamte Haus ist unbewohnbar. Foto: Jens Keblat

Eine fünfköpfige Familie ist damit gut eine Woche vor Weihnachten in einer verheerenden Situation. Foto: Jens Keblat

Doch zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer bereits große Teile des Dachgeschosses eingenommen. Mit vereinten Kräften gelang es den mehr als 40 Feuerwehrleuten aus Laer und Borghorst, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Was Wehrführer Rikels an dieser Stelle besonders wichtig ist: ein Wort des Lobes. So hätten sich die Anwohner im Schuerkamp sofort eingebracht.

Mehrere Männer halfen der Feuerwehr bei der Verlegung einer längeren Schlauchleitung zu einem weiter entfernten Hydranten, Frauen aus der Nachbarschaft kümmerten sich um eine Verpflegung für die eingesetzten rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Bauhof. Auch um die vom Brand betroffene Familie sei sich sofort gekümmert geworden. Ein solches Verhalten müsse man unbedingt lobend erwähnen, so Rikels weiter.

Der verheerende Dachstuhlbrand hat für die Familie wohl den Totalverlust ihres Hauses zur Folge. Das Erdgeschoss ist vor allem durch einen Wasserschaden in Mitleidenschaft gezogenen worden. Um die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache zu ermöglichen, wurde ein Architekt um Beurteilung der Gebäudestatik gebeten.

Bereits am Sonntagmittag hat sich das Ordnungsamt um eine vorübergehende Unterbringung der Familie gekümmert. Die konkreten Ausmaße dieses Brandes werden wohl erst in den kommenden Tagen absehbar werden.