„Schrottwichteln“ unter Lachtränen

Mit dem Gedicht „Die geschenkte Zeit“, vorgetragen von Reinhild Oberghaus, und „Advent – Heute wird es etwas makaber“, vorgetragen von Barbara Lengers, begannen die Landfrauen im großen Saal des Laerer Pfarrzentrums ihre besondere Weihnachtsfeier. Zwischen den Vorträgen reichten die Gastgeberinnen einen kleinen Imbiss.

Einen skandinavischer Brauch aufgreifend, veranstalteten die Organisatorinnen an diesem Abend als besonderen Höhepunkt das „Schrottwichteln“. Dabei geht es darum, einen möglichst unbrauchbaren und vor allem witzigen Gegenstand im eigenen Haushalt zu finden, und diesen dann kunstvoll zu verpacken und weiterzugeben. Das bietet eine gute Gelegenheit, auch ungeliebte Präsente, denen man nie etwas abgewinnen konnte, loszuwerden.

Alle 80 Teilnehmerinnen hatten einen solchen Gegenstand hübsch als Wichtelpäckchen verpackt und mitgebracht. Dieses galt es, im Laufe des Abends an eine andere Frau zu bringen. Zum Ablauf hatten sich sie die Organisatorinnen hatten sich die Organisatorinnen besondere Kriterien ausgedacht, die das Prozedere noch spannender machten. So musste beispielsweise mindestens die erste Strophe eines Weihnachtsliedes gesungen werden, bis die Besucherinnen, die in verschiedenen Tischrunden saßen, ihr Päckchen aussuchen. Besondere Kriterien gab es auch beim Auspacken. So durften beispielsweise die ältesten Frauen an den Tischen als erste ihr Päckchen öffnen, dann die mit den größten Füßen und anschließend die jeweils Jüngste. Nach besonderen Auspackkriterien wurde so nach und nach jedes Päckchen geöffnet wurde, was unter großem Gelächter geschah. Mancher Besucherin trieb es Sogar die Lachtränen in die Augen.Schließlich wechselten einige Merkwürdigkeiten die Besitzerinnen. Ob das ungeliebte Geschenk der Schwiegermutter, die altmodischen Taschentücher der Oma, alles ging in ein neues Eigentum über.

Vorsitzende Maria Homann bedankte sich zum Abschluss der Veranstaltung bei allen Mitgliedern für die gute Teilnahme an den Veranstaltungen in 2019. Zuwies sie auf Jahreshauptversammlung hin, die am 24. Januar (Freitag) um 14 Uhr im Pfarrzentrum beginnt, und lud alle dazu ein. Mit dem Gedicht „Ich wünsche Dir Zeit“ verabschiedete sie die Landfrauen in eine besinnliche Adventszeit.