Der Parkplatz am „Haus Veltrup“ ist sehr beliebt. Zentral, mitten im Dorf gelegen, beschert er seinen Nutzern kurze Wege. Ob zur Kirche, zur Sparkasse oder zum Rathaus, vom Anfang der Darfelder Straße ist es nicht weit. Allerdings gehört die Fläche nicht der Gemeinde Laer, wie viele Bürger zu glauben scheinen. Diese hatte über 20 Jahre einen Pachtvertrag mit Kurt Veltrup über 13 Stellflächen abgeschlossen, der bereits im März 2017 ausgelaufen ist. Seitens der Gemeinde gab es kein neues Angebot, wie der Leiter des Fachbereichs 3 „Infrastruktur und Bauen“, Stefan Wesker, bestätigt.

Seit Anfang dieser Woche stehen neue Schilder auf dem Parkplatz, die bei vielen Autofahrern für Aufregung sorgen. Die Tafeln weisen darauf hin, dass die Flächen zur Straße für die Kunden des Hauses Veltrup und für den Imbiss Saloniki zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite hat die WVV Versicherungsverwaltungs GmbH & Co. KG für ihre zehn Mitarbeiter und Kunden sechs Parkflächen angemietet. Weitere zwei Flächen nutzt die Veltrup Finanzberatung. Das erklärt Kurt Veltrup auf Anfrage dieser Zeitung.

Am Ende der Bürozeiten stünden diese Flächen dann im Wechsel ausschließlich für die Gäste des Hotels Veltrup zur Verfügung. Bei einer sehr guten Auslastung würden dort im Durchschnitt sechs bis acht Parkplätze benötigt, erläutert Veltrup weiter

Um den Bürgern der Gemeinde Laer die Parkflächen für Kurzparker zu erhalten, hätte man nach Beendigung des Vertrags zunächst testweise keine Veränderungen vorgenommen. Doch die Begrenzung auf eine Höchstparkdauer von zwei Stunden per Parkscheibe habe nicht geholfen. Vielmehr habe sich das Problem in den folgenden Jahren weiter zugespitzt, da die Flächen immer mehr von Dauerparkern genutzt würden. Die Pächter, die für die Parkflächen über die Pacht bezahlten, hätten moniert, dass es keinen Platz mehr für ihre Mitarbeiter und ihre Kunden gäbe. „Daraufhin mussten wir leider Maßnahmen ergreifen und eine neue Reglung für alle Firmen `Hohe Straße 2‘ herbeiführen“, begründet Kurt Veltrup die Neuerungen. Man bedauere, „dass es keine andere Lösung geben kann“. In den nächsten Wochen wolle man noch von Maßnahmen absehen. „Danach werden wir die Einhaltung der Parkordnung durch einen privaten Parkraum-Dienstleister kontrollieren und ahnden lassen“, kündigt Kurt Veltrup an.