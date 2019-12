Internationale Klänge und Tänze

Seniorennachmittag in Holthausen

Laer -

Internationale Klänge waren während der Weihnachtsfeier der Senioren „Wir ab 60 Holthausen-Beerlage“ im Pfarrhaus Holthausen zu hören. Neben „Leise rieselt der Schnee“ mit Cilly Lütke Enking an der Gitarre, führten die tamilischen jungen Frauen Wijora und Wishani Fernando aus Laer in ihren farbenfrohen Panshawi (einem traditionellen Kleidungsstück in Sri Lanka) Tänze nach Musik aus Sri Lanka auf.