Diskutiert wurde, wie die weiblichen und männlichen Gruppenleiter einen Weg finden können zwischen niederschwelligem Angebot und tiefer Versenkung, zwischen „in die innere Einkehr“ und „ins Erfahren von Gemeinschaft“ führen, und dass man Selbstbewusstsein braucht, um für Meditationsgruppen zu werben.

„Schnell wurde klar, dass man nicht immer allen gerecht werden kann und dennoch mit der eigenen Meditationsgruppe ein Angebot macht, das in heutiger Zeit unendlich kostbar ist“, heißt es in einem Pressetext der Veranstalterinnen.

„Meditative Bewegung und Tanz und/oder Sitzen in Stille führen uns in die Mitte unser Existenz, dorthin, wo auch Gott uns berühren kann“, so Pfarrerin Dagmar Spelsberg-Sühling. „Hier können die Leute dem ständigen Stress, der Fremdbestimmung entfliehen und zur Ruhe kommen, wie Jesus es versprochen hat“, so Annabelle Mbouma aus Dülmen.

Am Ende waren sich alle einig: der Austausch soll weitergehen, und zwar am 15. August (Samstag) und am 5. Dezember (Samstag). Darüber hinaus wollen sich die Leiter und Leiterinnen gegenseitig in den Gruppen besuchen und einander Rückmeldung geben. Der Kontakt läuft über Pfarrerin Dagmar Spelsberg-Sühling unter Telefon 02554-9195570 oder unter www.meditationwestfalen.de