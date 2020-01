3000 Euro für das Brückenteam

Laer -

Sein zum Laerer Weihnachtsmarkt gegebenes Versprechen, den Erlös der Caféteria an das Brückenteam der Uni-Klinik Münster zu spenden, löste jetzt der Laerer Verein „Vergissmeinnicht – Kinder in Not“ ein. Die erste Vorsitzende, Brigitte Mersmann, überbrachte zusammen mit ihrer Stellvertreterin Birgit Bilke und Anni Treus einen Scheck über 3000 Euro an das Brückenteam. Dr. Margit Baumann-Köhler und Simone Norpoth nahmen das Geld dankend an.