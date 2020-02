Es gibt Weisheiten, die bestätigen sich sogar im Karneval, auch wenn die Realität sonst eher ausgeblendet wird. „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung“, lautet ein kluges Sprichwort und in Laer sind die Menschen gegen die Launen der Natur gewappnet. So ließen sich Klein und Groß am Rosenmontag durch teils heftigen Nieselregen während des Umzuges ab 14.11 Uhr die Laune nicht vermiesen. Wozu gibt es schließlich Schirme?

Unverdrossen marschierte der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr voran und sorgte schon mal für musikalische Stimmung.

Seit 25 Jahren gibt es den Karneval im Ewaldidorf bereits. Daher waren alle besonders gut drauf, auch wenn der Wettergott sich sehr bemühte, dass zu verhindern.

Keine Chance – Fußgruppen und Motivwagen belebten den Ortskern, jede Menge „Kamelle“ und andere Süßigkeiten wechselten ihre Besitzer. Auch das Kinderprinzenpaar Magnus Wessels und Hannah Wilmer lähelte huldvoll vom Wagen herab und brachte Süßes unter das närrische Volk,

Alfons Bücker kommentierte vom Balkon aus den Zug und hieß besonders die politischen Vertreter Margarete Müller und Gerrit Thiemann sowie Pfarrer Andreas Ullrich willkommen. „La Fiesta“ hieß das diesjährige Motto und Bücker schmettert es lauthals in die Menge.

Zackigen Schrittes marschierte die Tanzgarde durch den Nieselregen und vergaß trotzdem das Lächeln nicht. Auch die Tanzgruppe „Fanatic Steps“ war dabei, die „Beer Brothers“ aus der Beerlage, die Fußruppe Elferrat, der Wagen der Landjugend, die Fußgruppe KIKA-Team, die Vereinigte Schützenbruderschaft Laer von 2010 e.V. und und und . . .

„Probier es mal mit Gemütlichkeit“ stand auf einem Dschungelbuch-Wagen zu lesen und dass war bei dem ungemütlichen Wetter sicherlich der beste Rat.

Nach dem Umzug stand wieder die Karnevalssitzung für die kleinen Jecken auf dem Programm. Nicht nur eine gute Gelegenheit sich in der Turnhalle aufzuwärmen, sondern auch, weiter jede Menge Spaß mit dem bunten Programm zu haben.