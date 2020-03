Ein Jubiläum feierten der Heimatverein und der Hegering Laer am Samstag. So pflanzen sie seit 25 Jahren den Baum des Jahres im Ewaldidorf. In diesem Jahr ist es die Robinie. In Laer und Holthausen wurde der erste Baum im April 1996 gepflanzt. Seitdem ist die alljährliche Aktion ein fester Termin im Kalender der beiden Vereine.

In Absprache mit der Gemeinde Laer wurde die Stelle für die Aktion ausgewählt. Sie befindet sich hinter dem Mahnmal an der Pohlstraße. Zarte Fliederblätter und duftend weiße Blütenstände, die von zuweilen bizarr verzweigten Kronen herabhängen und helle Tupfer sind die Markenzeichen der Robinie.

Zu Beginn der Pflanzaktion brachten die Jagdhornbläser unter der Leitung von Ruth Höner einen musikalischen Gruß dar.

„Der Heimatverein ist für die Bezahlung des Baumes und das Reichen der Getränke verantwortlich. Das das Einpflanzen übernimmt der Hegering“, begrüßte Norbert Niehues die Vertreter der beiden Gruppen vor Ort. Dann hoben Alfred Vahlhaus, Tobias Hellenkamp, Tim Höner und Daniel Lütke Brinkaus unter den wachsamen Augen von Norbert Niehues die Pflanzstelle aus und schon nach kurzer Zeit konnte der Baum eingepflanzt werden.