Mehrheit plädiert für zwei Standorte

Laer -

Wie geht es mit den Feuerwehrgerätehäusern in Laer und Holthausen weiter? Werden sie saniert und bleiben an ihren bisherigen Standorten? Oder gibt es einen gemeinsamen Neubau? Über diese und ähnliche Fragen diskutierten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschuss während ihrer jüngsten Sitzung. So gibt es entsprechende Förderprogramme des Landes zur Dorferneuerung.