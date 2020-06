Norbert Rikels tritt nicht mehr an

SPD-Fraktion geht mit vielen neuen Kandidaten in den Kommunalwahlkampf

Laer -

Mit einer fast komplett neuen Mannschaft tritt die SPD Laer und Holthausen zur Kommunalwahl am 13. September an. Als alter Hase im Team will Gerrit Thiemann die zwei weiblichen und die sieben männlichen Bewerber unterstützen. Hingegen geht sein langjähriger Parteikollege Norbert Rikels nicht mehr ins Rennen. Als Vorsitzender des Ortsvereins wird der Genosse den Sozialdemokraten aber weiterhin zur Seite stehen.