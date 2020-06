3142 Euro aus der Sportpauschale hat der Ausschuss für Jugend, Sport, Schule und Bildung für den Sportverein Schwarz-Weiß Beerlage-Holthausen einstimmig bewilligt.

Vereinsvorsitzender Lennart Götte hatte in der Sitzung erläutert, warum der Verein auf die Unterstützung angewiesen sei. Zum einen gehe es darum, den Trainingsbetrieb zu optimieren. Der Verein wolle etwa Markierungsscheiben oder Sprungstangen-Sets anschaffen. „Wir stellen in allen Jugend-Altersklassen Mannschaften, zum Teil in Kooperation mit anderen Vereinen“, betonte Götte. Zudem müsse der Maschendrahtzaun an der Südgrenze des Sportplatzes erneuert werden, der „gefühlt noch aus der Gründerzeit von 1953 stammt“.

Einen weiteren Wunsch des Vereins, das Umkleidegebäude zu streichen und eine überdachte Ersatzbank für die Gästeteams anzuschaffen, lehnte der Ausschuss ab, da der Antrag nicht fristgemäß eingegangen sei. „Alle Sportvereine wissen, dass ihre Anträge auf Unterstützung aus der Sportpauschale bis zum 30. April vorlegen müssen“, erläuterte Fachbereichsleiter Matthias-Holger Reher. Das Schriftstück der Schwarz-Weißen hatte erst am 11. Mai im Rathaus vorgelegen.

40 Prozent der jährlichen Sportpauschale – also 24 000 Euro – werden jeweils für Anliegen der Sportvereine zur Verfügung gestellt“, erläuterte Reher das Konzept. Die Vereine müssten jeweils zudem eine Eigenleistung von mindestens 50 Prozent der Kosten für ihre Projekte tragen. Aktuell seien bislang 9500 Euro aus der Pauschale 2020 an den Reitverein ausgezahlt worden.