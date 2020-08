Weil sie nicht sang- und klanglos von der politischen Bühne verschwinden will, hinterlässt die UBG, die aufhört und im neuen Rat nicht mehr vertreten sein wird, ein besonderes Geschenk zum Abschied. So laden Professor Dr. Reinhardt Nippert und Josef Laumann am 30. August (Sonntag) ab 11 Uhr zur einer Präsentation der Bürgermeisterkandidaten Helga Bennink, Manfred Kluthe und Palitha Löher ein. Sie werden sich den Fragen des Moderators Reinhardt Nippert stellen. Während der Veranstaltung werden die Zugänge des Rathausplatzes, bis auf den von der Königstraße, wegen der coronabedingten Einschränkungen gesperrt sein. An der Königstraße liegt dann eine Liste aus, in die sich die Besucher mit ihrer Telefonnummer eintragen müssen. Auf dem Platz gilt die Maskenpflicht, und die Teilnehmerzahl ist auf maximal 100 begrenzt. Es wird einen Ausgang geben, der an den Garagen liegen wird. Wer Interesse hat, kann sich bereits unter der E-Mail-Adresse sicherdabeisein@gmail.com anmelden und dort seinen Namen sowie seine Telefonnummer eintragen.