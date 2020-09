Raus aus dem Standby-Modus

Laer -

Zum dritten Mal wird das Fieberlazarett im ehemaligen Marienhospital in Laer wieder hochgefahren. Das hat der Corona-Krisenstab am Wochenende entschieden. Grund ist der Corona-Ausbruch bei der Firma Allfrisch in Emsdetten. Ab Montagabend könnten dort Infizierte aufgenommen werden. Bis dahin das frühere Krankenhaus aus dem Standby-Modus und wieder betriebsbereit.