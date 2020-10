Laer -

Dem schnellen Eingreifen der Laerer Feuerwehr ist es zu verdanken, dass bei einem Brand, der am Freitagnachmittag in einem Schweinemaststall auf einem Hof an der Horstmarer Straße ausgebrochen ist, die meisten Tiere gerettet werden konnten. Einige wenige verendeten allerdings an Rauchgasen.