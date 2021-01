Ein Dankeschön an Sonja Thüning

Laer -

Ein „Dankeschön von Herzen“ sagen die Mitglieder des TuS Laer 08 ihrer Zweiten Vorsitzenden, Sonja Thüning, in einem Schreiben. Diese engagierte sich seit mehr als 20 Jahren mit Begeisterung und Hingabe ehrenamtlich für den Verein und habe in dieser Zeit vieles initiiert und erreicht. So sei ihr beispielsweise die Einführung des Sportelns und die zunehmende Begeisterung für das Sportabzeichen zu verdanken.