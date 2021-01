Stets für und in Laer im Einsatz

Laer -

Zwölf Jahre lang war Gerrit Thiemann als Geschäftsführer des Dorfmarketingvereins in und für Laer unterwegs. Ende 2002 hat der 71-Jährige diese Arbeit plangemäß an den Klimaschutzmanager Daniel Matlik abgegeben. In einem Gespräch mit dieser Zeitung blickt Thiemann zurück.