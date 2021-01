Das neue Jahr ist noch jung, da nehmen die Verantwortlichen der Vereinigten Schützenbruderschaft Laer bereits Fahrt auf. Während einer digitalen Vorstandsversammlung wurde über die Planungen rund um das Schützenfest 2021 diskutiert. Damit dieses überhaupt stattfinden kann, was hinsichtlich eines coronabedingten Ablaufs in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden abgestimmt wird, haben die Entscheidungsträger beschlossen, die Veranstaltung vorsichtshalber vom Fronleichnams-Wochenende in den September zu verlegen.

„Die jetzigen Fallzahlen sowie die zu erwartende angespannte Situation im Nachgang des Lockdowns lassen es voraussichtlich zum Zeitpunkt vom 4. bis 6. Juni einfach nicht zu“, zitiert der Vorstand in einer Pressemitteilung den Vorsitzenden Lars Bücker und seinen Stellvertreter David Potthoff. Beide hoffen, dass sich die Lage im September wieder entspannt hat, und vom 10. bis 12. September ein Schützenfest, „in welcher Form und Ausgestaltung auch immer“, möglich ist. Die Pandemiebekämpfung bliebe unbenommen das wichtigste Ziel, betont die Vorstandsspitze.

Hinsichtlich des Festprogrammes ließ die Runde durchblicken, dass zwar ein traditioneller Ablauf angestrebt wird, es aber an einigen Stellen zu Änderungen kommen kann. Man halte sich mit dem detaillierten Planungsvorlauf bis September eine größtmögliche Flexibilität vor. Es gelte in dieser besonderen Zeit, auch in anderen Mustern zu denken, damit eine sichere Veranstaltung möglich sei, stimmte Lars Bücker den Vorstand auf die Planungen ein. Sicher sei, dass jedes Vogelschießen sowie der Wettstreit um die Kaiserwürde stattfinden sollen.

Einer Durchführung des Jubiläums stehen die Verantwortlichen hinsichtlich der nicht gegebenen Planungssicherheit skeptisch gegenüber. Man könne sich glücklich schätzen, wenn zumindest das Schützenfest einigermaßen seinen Gang gehen könne. Es sei nicht ausgeschlossen, dass das Vorhaben kurzerhand wieder abgemeldet werden müsse.

„Die Organisation benötigt eine hohe Frustrationstoleranz“, gab David Potthoff zu bedenken. Dem Vorstandsduo der Vereinigten ist daran gelegen, Aufbruchstimmung zu verbreiten und mit einer Vorreiterrolle voranzugehen. Zudem sollten die Mitglieder mit dieser Terminkorrektur frühzeitig planen können.