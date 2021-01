Familienrallye und Malwettbewerb

Angebote, die helfen sollen, den Corona-Blues zu bekämpfen oder zu verhindern, gibt es jetzt für die Kinder in Holthausen und Laer. Im kleineren Ortsteil bietet ein Arbeitskreis einen Malwettbewerb an. Dieser läuft unter dem Motto „Zeige uns Dein Holthausener Herz“ und appelliert an die Kinder, dass zu zeigen, was sie mit dem Dorf verbinden. Ob Spielplatz, Kriegerehrenmal oder die „Alte Schule“, alle Motive sind willkommen und sollen von den Teilnehmern auf Holzherze gemalt werden. Diese inklusive Bändchen und Kontaktdatenanhänger gibt es ab sofort für einen Euro im Backshop. Dort sollen sie auch bis zum Valentinstag (14. Februar) wieder abgegeben werden. „Die drei schönsten Herzen werden jeweils mit einem kleinen Preis belohnt“, kündigt Britta Dusny an, dass die Werke später im örtlichen Kindergarten aufgehängt werden sollen, um Holthausen bunter zu machen.

Mit zwei Familien-Fahrradrallyes will auch der Förderverein der Werner-Rolevinck-Schule coronabedingten Langeweile entgegenwirken. Diese werden noch bis zum 31. Januar (Sonntag) auf der vereinseigen Homepage angeboten. Der jeweiligen Gewinnerfamilie winkt ein Preis. Die Rallyes sind nach Alter gestaffelt. Die eine eignet sich für Familien mit Kindern von fünf bis sieben Jahren und die andere für Familien mit sieben- bis elfjährigen Kindern. Beide Touren führen entlang verschiedener Stationen. Dort gilt es, Fragen zu beantworten oder Aufgaben zu meistern.

Weitere Infos, die Aufgaben- und Wegbeschreibung zum Download sowie die Teilnahmebedingungen finden sich unter https://www.foerderverein-grundschule-laer.de/aktuelles