Eine Spende in Höhe von je 2500 Euro für die Jahre 2020 und 2021 überreichte Bankvorstand Burkhard Kajüter im Namen der Volksbank Och­trup-Laer an Thomas Schwier, dem Vorsitzenden, und Georg Wolff, dem Geschäftsführer des TuS Laer 08. „Wir freuen uns über so viel Engagement in unseren heimischen Vereinen und unterstützen diese gerne zum Wohle aller Vereinsmitglieder. Wir hoffen, dass bald alle ihren Sportaktivitäten wieder uneingeschränkt nachgehen können“, bedankte sich Burkhard Kajüter bei Thomas Schwier für die vielen Stunden, die in ehrenamtlicher Tätigkeit im TuS Laer 08 geleistet werden. Der Betrag soll allen Abteilungen des TuS zu Gute kommen. Einen Verbesserungsvorschlag für die Sportanlage hatte Thomas Schwier dann auch gleich im Kopf. „Die Trainerbänke im Stadion könnten eine Generalüberholung gut gebrauchen“, nannte Thomas Schwier gleich eine mögliche Teilverwendung und bedankte sich im Namen der TuS-Familie.