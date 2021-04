Die zum Caritasverband Steinfurt gehörende Domus Caritas gGmbH prüft die Eröffnung einer Tagespflege in Laer, Am Rolevinckhof 1.

Ausgelöst wurde die Beschäftigung mit dieser Möglichkeit durch die Anfrage der Eigentümerin einer Immobilie, die auf der Suche nach einer Anschlussnutzung ist.

Geschäftsführer Burkhard Baumann und Christiane Nitz als Gesamtleiterin für die ambulante Pflege und Tagespflege in der Domus Caritas sind in guten Gesprächen mit der Eigentümerin.

Untersuchungen haben ergeben, dass der Bedarf an Tagespflegeangeboten steigt, so auch in Laer. Die Domus Caritas gGmbH betreibt bereits drei Tagespflegen unter dem Namen „SenTa“ an den Standorten Steinfurt-Borghorst, Altenberge und Horstmar. Zuletzt wurde trotz Corona eine Tagespflege in Horstmar am 1. Februar eröffnet. „Unsere SenTas sind ein wichtiges Bindeglied zwischen der ambulanten Pflege unserer Sozialstationen, dem Wohnen für Seniorinnen und Senioren, der Kurzzeitpflege und der Stationären Pflege“, so die gemeinsame Einschätzung von Christiane Nitz und Burkhard Baumann.

Wichtig ist der Caritas hier ein wohnortnahes Angebot im Quartier. So könne ein selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Umgebung unterstützt werden. Die Tagespflege trage dazu bei, die Pflege und Betreuung tagsüber sicherzustellen, Einsamkeit zu vermeiden und die pflegenden Angehörigen zu entlasten. Dieses Angebot habe sich inzwischen als fester Baustein der Versorgung etabliert und wird nach Einschätzung vieler Expertinnen und Experten weiter an Bedeutung gewinnen, so die Domus Caritas.