Es rattert, klickt, blitzt und dampft – und am Ende rollt sich eine Stahlkette mit aufgeschweißten, streichholzlangen Winkeln in einem Drahtkorb. Arbeiter haben an der geschätzt zehn Meter langen Produktionsstraße nicht einen Finger im Spiel. Sie hätten auch schlechte Karten, müssten sie das Tempo halten, das die Maschine vorgibt. „360 Meter macht die am Tag“, sagt Alexander Sebbel mit hörbarem Stolz in der Stimme.