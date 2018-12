Von Dieter Huge sive Huwe

Für viele Musikfreunde im Ort und auch weit darüber hinaus war es wie ein Schock: Das Kinkerlitzchen-Festival 2018 müsse ausfallen, schrieb der Verein „Klangkultur“, der das Event seit Jahren organisiert. Uns so kam es dann auch. Statt Filmabend und Livemusik auf der Bühne an der Mühle schauten die Musikinteressierten in diesem Jahr in die Röhre. Doch die Zwangspause, die vor allem aus finanziellen Gründen notwendig geworden war, soll nur einen Sommer andauern. 2019 wird es wieder ein Kinkerlitzchen-Festival geben und der Vorverkauf ist bereits angelaufen.

„Wir freuen uns darauf, dass es weitergeht“, beschreibt Marius Brüning den Elan, mit dem sich das Team von Klangkultur in die Vorbereitung des Musik- und Filmfestivals stürzt. Am zweiten Augustwochenende (9. und 10. August) soll es wieder reichlich fürs Auge und auf die Ohren geben.

„Wir haben uns in etlichen Videokonferenzen darauf verständigt, wieder ein ,Kinkerlitzchen’ auf die Beine zu stellen“, beschreibt Brüning die Kommunikationswege des Vorstandes von Klangkultur, der republikweit verstreut arbeitet und stets für das Festival zusammenkommt. Planungen lassen sich aber auch per Skype organisieren, der grundsätzliche Beschluss für die Fortsetzung der Festivalreihe ebenfalls.

Neu ist diesmal, dass mit dem Ticketverkauf bereits sehr früh begonnen werden soll. Und es gibt ein limitiertes Schnäppchenangebot für alle Fans des Festivals. „Bis zum Samstag (22. Dezember) gibt es bei Buch und Schreibwaren Ewering die Karten fürs Fest genau zu dem Preis, den die Käufer dafür auch zahlen wollen. „Mehr als 100 Karten haben wir bisher schon verkauft“, zieht Brüning im Gespräch mit unserer Zeitung eine erste Bilanz der ungewöhnlichen Aktion. Und er erklärt auch, dass den allermeisten das Festival auch etwas wert ist – sprich, sie zahlen für die Karten oft die Summen, die auch früher dafür zu berappen waren.

Dabei buchen sie praktisch blind, denn über das Line-Up gibt es bisher noch keinerlei Infos. „Simon Stücker, unser Vorsitzender, ist sehr gut in der Szene vernetzt und hat immer wieder Gruppen gebucht, die dann später auch Karrieren hingelegt haben.“ Bisher stünden aber noch keine Namen fest.

Dass es beim Mix aus freitäglichem Filmabend und dem Musikfestival am Samstag bleiben wird, ist allerdings abgemacht. Und auch die Location steht – nämlich Plagemanns Mühle und der Rasenplatz hinter dem Sägewerksanbau.

Noch in den Sternen steht allerdings, ob sich auch das Camping-Angebot wiederholen lässt oder ein Konzert in der Kirche. Beides belastete zuletzt – wie auch die immer teurer werdende Equipment-Miete – den Etat der Festivalmacher und führte mit dem Regenwetter am Festivalwochenende 2017 zu deutlichen Mindererträgen für den gemeinnützigen Verein. Dies war seinerzeit auch der Anlass, die Notbremse zu ziehen und dem Kinkerlitzchen eine Zwangspause zu verordnen. Jetzt aber sind sie wieder da, die Klangkultur-Macher, die nicht nur für alle Metelener und Musikfreunde aus der Region, sondern auch für sich selber wieder das Festival stemmen wollen. Schließlich gehört das Kinkerlitzchen als jährlicher Treff der Metelener Musikszene einfach dazu.

Es war keine Notlösung, kein eilig auf die Beine gestelltes Musikfestival, weil das „Kinkerlitzchen“ ausfallen musste. Das „Hoof-Festival“ in Naendorf brachte nämlich bis dahin Ungehörtes den Musikfreunden nahe. Fünf Bands aus der Region gaben sich Anfang Juli auf dem ehemaligen Hof Rawert-Messing die Mikrofone in die Hände. Unkonventionelle Klänge aus der Punk-Ära dominierten das Festival. Tobias Hölscher und Jan Hoogstoel hatten sich zum Ziel gesetzt, Punkrock-Kultur nach Metelen zu bringen und lagen mit ihrem Projekt offenbar goldrichtig. Der stete Strom von Besuchern zum idyllisch gelegenen Bauernhof-Ensemble zeigte, dass sie mit dem Angebot einen musikalischen Nerv getroffen hatten.

Deshalb soll es im Sommer – der genaue Termin steht noch nicht fest – eine Zweitauflage geben, hieß es seitens der Hoffreunde, die sich als neuer Verein zuletzt für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes auf dem Hof engagiert hatten.