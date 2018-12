Von Irmgard Tappe

„Amen“ ist normalerweise das Schlusswort eines Gebetes. In der Pfarrkirche Ss. Cornelius und Cyprianus stand es am frühen Sonntagabend ziemlich am Anfang eines fulminanten Adventskonzertes. Es war das „Amen“ aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg-Friedrich Händel. Und das brachte das Blasorchester Metelen (BOM) Metelen in Kooperation mit der Stadtkapelle Ochtrup eindrucksvoll zu Gehör.

Für die Besucher in der voll besetzten Kirche hieß es nun: Sich entspannt zurücklehnen, den Stress der Vorweihnachtszeit ablegen und die Klänge der Blasinstrumente auf sich wirken lassen. Zum Beispiel das temperamentvolle „Encanto“ von Robert W. Smith, mit dem die Bläser ihr Publikum nach Spanien entführten.

Abgestimmt auf das jeweilige Musikstück schickte Elke Meiring den Orchester-Darbietungen nachdenklich stimmende Texte voran. Das Stück „Pie Jesu“ leitete sie mit einem Friedensgedicht ein. An Weihnachten sei der Wunsch nach Frieden besonders groß. „Jeder kann dazu beitragen, indem er seinen Mitmenschen respektvoll begegnet“, legte Meiring ihren Zuhörern nahe.

Das Doppel-Orchester hielt ein breit gefächertes Repertoire mit klassischen und modernen Stücken bereit. Bei den Liedern „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und „Im Advent“ hieß es für das Publikum: Nicht nur gebannt den Instrumenten lauschen, sondern auch mitsingen. Alle stimmten ein in die Melodie dieser klassischen Adventslieder. Danach ging es instrumental weiter mit „Arrival“ von Abba und „Mistletoe and Wine“ einem Weihnachtssong, den Cliff Richard Ende der 1980er gesungen hat.

Besinnliche Weihnachtsstimmung musikalisch umsetzen, das hatten sich die rund 70 Blasmusiker der beiden Orchester unter Leitung von Dirk Brünenborg und Nils Tegethoff auf die Fahne – oder in diesem Fall auf die Instrumente geschrieben. Es ist ihnen gelungen, die Emotionen instrumental zu formulieren. Besonders, als sie das Weihnachtsmärchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ instrumental erzählten. Am Ende des Konzertes erfreuten die Bläser ihre Zuhörer mit einem beschwingten Medley bekannter Weihnachtslieder.

„Wunderbar, dieses Konzert. Da könnte man noch stundenlang zuhören“, meinte ein Mann und applaudierte kräftig. Auch die anderen Besucher drückten ihre Begeisterung mit Beifallsstürmen und stehenden Ovationen aus. Zum Glück ließ sich die Blasorchester-Kooperation noch zwei Zugaben entlocken. Der Erlös des Adventskonzertes geht an die Kinderkrebshilfe in Münster.